أخبار اليمن : الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي جعفر

الأمين المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي جعفربعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /على محمد جعفر، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ عبدالحميد على محمد جعفر، وإخوانه، وكافة آل جعفر، بمديرية صباح، محافظة البيضاء، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".