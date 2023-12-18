أخبار اليمن : رسميا.. السيسي رئيسا لمصر لمدة 6 سنوات جديدة

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المؤتمر نت - رسميا.. السيسي رئيسا لمصر لمدة 6 سنوات جديدة
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دوت الخليج -
رسميا.. السيسي رئيسا لمصر لمدة 6 سنوات جديدة
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، عن فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على 39 مليون و702 ألف صوت من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية التي جرت في خارج مصر، أيام 1 و2 و3 ديسمبر وفي الداخل أيام 10 و11 و12، بنسبة 89.6%.
وجاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 كما يلي:
عبد الفتاح السيسي 39702451
حازم عمر: 1.986.352
فريد زهران: 1.776.952
عبد السند يمامة 822 ألف
وبذلك تصبح الولاية الجديدة للسيسي هي الثالثة بعدما فاز بالمنصب في انتخابات 2014 أمام السياسي الناصري حمدين صباحي، وحصوله على أغلبية الأصوات حينها، وفي 2018 بعدما حقق فوزًا كاسحًا على رئيس حزب الغد والمرشح الوحيد أمامه موسى مصطفى موسى.
وتنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في أول أبريل المقبل، لتبدأ بعدها الفترة الجديدة التي من المقرر أن تستمر إلى عام 2030، حيث ينص الدستور في مصر على أن مدة الرئاسة الواحدة هي ست سنوات.
- وكالات
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سعد محمود
صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة