ناشئو اليمن يتأهلون إلى نهائي غرب آسيا
تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السعادة بمجمع صلالة العُماني في الدور نصف النهائي.
تقدم الأحمر اليمني الصغير بالهدف الأول في الدقيقة 54، عن طريق عادل عباس الذي حول عرضية أحمد الموشكي إلى داخل شباك الإمارات، قبل أن يضاعف عادل عباس النتيجة في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء يمنياً خالصاً أداء ونتيجة.
وكان منتخبنا الوطني للناشئين حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، عقب تربع عرش المجموعة ألأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من فوز في ثلاث مباريات تواليا على العراق (2-1)، وعُمان (1-0)، ولبنان (2-0).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ناشئو اليمن يتأهلون إلى نهائي غرب آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.