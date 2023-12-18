أخبار اليمن : ناشئو اليمن يتأهلون إلى نهائي غرب آسيا

ناشئو اليمن يتأهلون إلى نهائي غرب آسياتأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السعادة بمجمع صلالة العُماني في الدور نصف النهائي.

تقدم الأحمر اليمني الصغير بالهدف الأول في الدقيقة 54، عن طريق عادل عباس الذي حول عرضية أحمد الموشكي إلى داخل شباك الإمارات، قبل أن يضاعف عادل عباس النتيجة في الدقيقة 87، لينتهي اللقاء يمنياً خالصاً أداء ونتيجة.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، عقب تربع عرش المجموعة ألأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من فوز في ثلاث مباريات تواليا على العراق (2-1)، وعُمان (1-0)، ولبنان (2-0).