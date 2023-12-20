أخبار اليمن : الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة ورياح

الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة ورياحتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدة محافظات، وهبوب رياح نشطة على السواحل خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال كل من الضالع، وإب.

وقد تكون الأجواء باردة إجمالا في المناطق المرتفعة من محافظات الجوف، مأرب، تعز، لحج، أبين، شبوة، وحضرموت.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة تتراوح سرعتها بين 15 -25 عقدة في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية ومدخل باب المندب.

وذكر أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت 2 في عمران، 2.5 في ذمار، 3 في صنعاء، 7 في السدة، 7.6 في إب، 8.5 في المحويت، 9.3 في عتق.

وحذر المركز المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والعاملين في الصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين ومربي الدواجن والنحل إلى اتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية وثرواتهم الحيوانية من آثار موجة البرد الشديدة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية والغربية ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.