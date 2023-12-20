أخبار اليمن : تقدم منتخب اليمن للناشئين بهدف في مرمى السعودية

تقدم منتخب اليمن للناشئين بهدف في مرمى السعودية
أنتهى الشوط الأول من مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين التي جمعت منتخبي اليمن والسعودية بتقدم منتخب اليمن بهدف مقابل لا شي للمنتخب السعودي.
وسجل هدف اليمن اللاعب عبدالرحمن الخضر في الدقيقة 12
وتقام المباراة في هذه الاثناء في شوطها الثاني على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة. العمانية
وكان المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الإماراتي 2 - صفر، في المباراة التي جمعتهما الاثنين في الدور نصف النهائي.
وكان منتخبنا الوطني للناشئين حجز بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، عقب تربع عرش المجموعة ألأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، من فوز في ثلاث مباريات تواليا على العراق (2-1)، وعُمان (1-0)، ولبنان (2-0).
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