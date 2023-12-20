أخبار اليمن : منتخب اليمن للناشئين بطلاً لغرب آسيا للمرة الثانية في تاريخه

منتخب اليمن للناشئين بطلاً لغرب آسيا للمرة الثانية في تاريخهتُوّج المنتخب اليمني للناشئين بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على نظيره السعودي 3-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي جمعتهما اليوم على ملعب السعادة بمجمع صلالة العُماني.

وفرض الأحمر الصغير الأفضلية طوال شوطي المباراة، ولاحت له العديد من فرص التسجيل، ليتمكن نجم منتخبنا عبدالرحمن الخضر بالدقيقة 12، قبل أن يتمكن اللاعب السعودي مشعل الداوود من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 77.

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح بعد انتهاء شوطي المباراة بهدف لكل منهما، ونجح نجوم اليمن من الفوز بركلات الجزاء، ثلاثة أهداف لهدفين.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، من الجالية اليمنية التي هزت هتافات الجمهور جنبات الملعب بالتشجيع والمساندة، وكان لها الأثر الكبير في رفع معنويات لاعبي المنتخب.

وحصل نجم ناشئو اليمن عادل عباس على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وكان منتخبنا الوطني للناشئين قد تمكن من التتويج باللقب، في النسخة الثامنة والتي أقيمت في جدة عام 2021، بفوزه في النهائي بركلات الترجيح على صاحب الأرض المنتخب السعودي.