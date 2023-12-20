أخبار اليمن : المؤتمر يهنئ منتخب الناشئين بكأس بطولة غرب آسيا العاشرة

المؤتمر يهنئ منتخب الناشئين بكأس بطولة غرب آسيا العاشرةهنأ المؤتمر الشعبي العام منتخب اليمن للناشئين وطاقم المنتخب الفني والإداري بفوزه العظيم والتاريخي بكأس إتحاد غرب آسيا للناشئين في نسختها العاشرة التي اختتمت الليلة في سلطنة عمان

وباسم القطاعات الشبابية والطلابية للمؤتمر الشعبي العام، رفعت دائرة الشباب والطلاب بالامانة العامة للمؤتمر اسمى آيات التهانى والتبريكات للمنتخب الوطنى للناشئين بمناسبة فوزه العظيم على المنتخب السعودي وحصده كأس البطولة بجدارة.

وأشار القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام، ناجي القوسي، الى ما تميز به أداء منتخب الناشئين من أداء رائع ومهارات عالية خلال مشواره في هذه البطولة التي توجها الليلة الماضية بحصد لقب البطولة، وإسعاد جميع أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج.

واعتبر القوسي المنافسات الرياضية واحة رائعة لصناعة الافراح التى تحققها المنتخبات الوطنية والانجازات التى يصنعها شباب اليمن إنتزاعاً من واقع المعاناة " لتخلق أجواء من الفرح والمسرات لجميع ابناء الشعب ".

وعبر عن شكره وتقديره للجماهير اليمنية لمؤازرة المنتخب في جميع مبارياته، مثمنا عاليا "موقف أبنائنا لاعبي المنتخب الوطني للناشئين في إيصال الموقف العظيم للشعب اليمني في وقوفه مع أبناء غزه وكافة أبناء فلسطين المحتلة ضد ما يتعرضون له من عدوان بربري صهيوني غاشم لم يشهد له التاريخ مثيل".

مشيرا بذلك الى رفع اللاعبين والمشجعين اليمنيين العلم الفلسطيني جنبا الى جنب مع علم اليمن لإيصال مظلومية أبناء فلسطين الى جميع المتابعين للمباراة والى العالم بأسره.

