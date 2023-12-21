أخبار اليمن : ضحايا في اليمن.. احتفالاً بفوز منتخب الناشئين

ضحايا في اليمن.. احتفالاً بفوز منتخب الناشئين
توفيت امرأة وأصيب 32 آخرون في أمانة العاصمة والمحافظات؛ نتيجة الرصاص الراجع، الذي أطلقه عدد من المتهورين احتفالا بفوز المنتخب الوطني للناشئين بكأس غرب آسيا، مساء أمس.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، العميد عبد الخالق العجري، أن امرأة توفيت في أمانة العاصمة، وأصيب 32 مواطنا في الأمانة وبقية المحافظات، 13 منهم إصابتهم بالغة، وثلاثة في حالة موت سريري، نتيجة إصابتهم بالرصاص الراجع، الذي أطلقه المستهترون الذين لم يلتزموا بتوجيهات وزارة الداخلية، وتحذيرها من إطلاق النار في الهواء، خلال الاحتفال العفوي بفوز المنتخب.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية كانت قد حذرت، الثلاثاء الماضي، وكررت التحذير يوم الأربعاء، وتحذر بشكل دائم من إطلاق النار في المناسبات؛ كونه تصرفاً مخالفاً للدين والقوانين، ولا يعبّر عن فرحة، وأنه خطر يهدد حياة وممتلكات المواطنين.
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