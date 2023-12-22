أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 22 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 22 ديسمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منازل المواطنين وآبار المياه والمزارع والممتلكات العامة، في عدد من المحافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير كبير، فيما أقدم المرتزقة على اغتصاب طفل في محافظة تعز.

ففي 22 ديسمبر 2015، استشهد مواطن وأصيب اثنان وتضرر عدد من المحلات التجارية المجاورة جراء غارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان على محطة قشوان للمحروقات في منطقة العليا بمديرية بيحان في محافظة شبوة.

واستشهد خمسة مواطنين وجرح ستة آخرين بينهم نساء وأطفال إثر غارة لطيران العدوان استهدفت منزل مواطن بمنطقة نشور في مديرية الصفراء، بمحافظة صعدة واستهدف بئر مياه بمنطقة بكيل بمديرية رازح محدثاً أضراراً بالبئر ومزارع المواطنين، وشن غارة على منطقة بني صياح بالمديرية، وتعرضت مناطق متفرقة بمديرية غمر الحدودية لقصف صاروخي سعودي.

واستشهد مواطن وجرح العشرات في سلسلة غارات على منطقة واحجة في مديرية ذوباب بمحافظة تعز، باستخدام قنابل عنقودية، كما شن سلسلة غارات على مديريتي الراهدة وحيفان، وعشر غارات على كلية المجتمع بالهجر في القبيطة وخمس غارات على منطقة الشريجة في محافظة لحج.

وشن طيران العدوان ست غارات على مديرية باجل بمحافظة الحديدة مستهدفاً معهد التعليم المهني بالمدينة، واستهدف بأربع غارات مزارع المواطنين في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منازل ومزارع المواطنين بمناطق وقز والساقية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، بينما شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق متفرقة في المديرية.

واستهدف الطيران المعادي بأكثر من 15 غارة مناطق القتب والمجاوحة والمنار بمديرية نهم في محافظة صنعاء، مستخدماً قنابل عنقودية ملحقا أضراراً بليغة بالممتلكات الخاصة ومزارع المواطنين، كما شن غارة على منطقة ضبوة بمديرية سنحان ما أدى إلى أضرار كبيرة في منازل المواطنين.

طيران العدوان شن غارتين على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار في محافظة صعدة، وغارتين على مديرية المخا بمحافظة تعز، وغارة على الدفاع الساحلي في منطقة الجبانة بمديرية الصليف محافظة الحديدة، وقصف طيران الأباتشي بالصواريخ منفذ علب الحدودي في عسير.

وفي 22 ديسمبر 2017، أصيب مواطن في غارة شنها طيران العدوان على الطريق العام بمنطقة آل الشيخ في مديرية منبه بمحافظة صعدة، وشن ست غارات على منطقة الغور بمديرية غمر وغارتين على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء وغارة على منطقة الأزقول بمديرية سحار استهدفت شاحنة مياه تابعة لأحد المواطنين في المنطقة.

وشن الطيران المعادي خمس غارات على منازل المواطنين في مدينة ضحيان بمديرية مجز ما أدى إلى تدمير منزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة وغارة على مدينة صعدة مستهدفاً المعهد العالي للمعلمين.

وتعرضت منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف طال ممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان غارتين على مطار الحديدة، أسفرتا عن أضرار كبيرة، وغارتين على مستودع للمواد الغذائية يتبع احدى المؤسسات المدنية بمديرية الحالي ما أدى إلى تضرر مستشفى 22 مايو وسكن الأطباء.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما شنت طائرة بدون طيار غارتين على منطقة عقبة القندع بمديرية بيحان في محافظة شبوة.

طيران العدوان شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وثلاث غارات على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وثلاث غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، وثلاث غارات على مدينة الربوعة في عسير.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب مواطنان بجروح بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية كتاف الحدودية، وغارة على مزارع المواطنين بمديرية الظاهر الحدودية بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأصيب عدد من المواطنين بنيران مرتزقة العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، كما قصفوا بأكثر من 15 قذيفة مدفعية ممتلكات المواطنين جنوب المديرية، وبالمدفعية مديرية الحوك وجوار مصنع الحاشدي وجامع الفاضلي في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، كما قصفوا بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة باتجاه قرية محل الشيخ ومشطوا بمعدل شيكي تجاه قرية الزعفران.

وأطلق مرتزقة العدوان نيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه فندق الواحة ومحيطه في مديرية الحالي، واستحدثت جرافات عسكرية تحصينات في كيلو 16 وشرق مدينة الشباب بمديرية الحالي.

وأقدم مرتزقة العدوان على اغتصاب طفل في مديرية المخا بمحافظة تعز، وشن الطيران المعادي غارة على سوق صرواح بمحافظة مأرب، أسفرت عن أضرار في الممتلكات، وغارة على مديرية المتون بمحافظة الجوف.

وفي 22 ديسمبر 2019، استهدف مرتزقة العدوان منطقتي الجبلية والفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة بأكثر من 17 قذيفة وصواريخ موجهة، واستحدثت جرافتان لهم تحصينات جديدة باتجاه الثوابية.

واستهدف المرتزقة مناطق متفرقة بمديرية حيس بالأسلحة الرشاشة المتنوعة، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية جديدة شمال حيس.

وقصف المرتزقة بالهاونات منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه، وبالمدفعية والرشاشات قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية في منطقة كيلو 16 بالمديرية، كما احترق منزل مواطن غرب مدينة الدريهمي نتيجة قصفه من قبل المرتزقة بالعيارات الرشاشة.

طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب مواطنان اثنان بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وشن طيران العدوان غارتين على منطقة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على مديرية ماهلية بمحافظة مأرب، وغارة على الربوعة في عسير.

وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي المقاتل سبع غارات على منطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية قرب شارع الـ50 بمدينة الحديدة.

وفي 22 ديسمبر 2021، استهدف طيران العدوان في محافظة مأرب بـ27 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي، وبأربع غارات مديرية صرواح، وبغارتين مديرية الجوبة.

وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة اليتمة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وغارة على الأجاشر قبالة نجران.

وقصف مرتزقة العدوان بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة، مناطق عديدة في محافظة الحديدة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.