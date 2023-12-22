أخبار اليمن : احذروا.. أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطق

احذروا.. أجواء باردة ورياح قوية تضرب هذه المناطقتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى باردة نسبياً في عدد من المحافظات، وهبوب رياح نشطة إلى قوية على السواحل خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع أجواء باردة في محافظات ذمار، البيضاء، عمران، صنعاء، صعدة، الضالع وإب.

ومن المتوقع أيضاً أجواء باردة نسباً إلى باردة في مرتفعات محافظات تعز، لحج، أبين، شبوة، هضبة حضرموت، الجوف، مأرب، حجة، المحويت وريمة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 20-30 عقدة حول أرخبيل سقطرى والساحل الغربي ومدخل باب المندب.

وأفاد بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم بلغت في عمران : 04.0، ذمار : 4.5، صنعاء : 5.8، صعدة : 7.6، السدة : 8.7، إب : 09.0، حجة : 10.2.

وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وإتباع الإرشادات لحماية محاصيلهم الزراعية من تبعات البرودة.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.