أخبار اليمن : هذه أبرز 8 إنجازات طبية في 2023

هذه أبرز 8 إنجازات طبية في 2023حقق الباحثون والعلماء العديد من الاكتشافات المثيرة للاهتمام والرائدة هذا العام، وبعضها ملحوظ بشكل خاص لتأثيرها المحتمل على الصحة والطب.في السطور التالية نلخص أبرز الإنجازات في المجال الطبي خلال عام 2023، وفقا لما أورد موقع “nationalgeographic”:

1- تقنية كريسبر

تمت الموافقة على أول علاج جيني قائم على تقنية كريسبر في العالم من هيئات تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، والولايات المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وهو يعالج مرض الخلايا المنجلية والثلاسيميا بيتا، وهي اضطرابات وراثية تؤثر على خلايا الدم الحمراء، حيث يحمل الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وتؤدي الأخطاء في جينات الهيموجلوبين إلى تكوين خلايا دم حمراء هشة تسبب نقص الأكسجين في الجسم، وهي حالة تعرف باسم فقر الدم.

العلاج الجيني المعتمد حديثًا، والمسمى CASGEVY، يعمل على تصحيح جينات الهيموجلوبين المعيبة في الخلايا الجذعية لنخاع العظم لدى المريض حتى تتمكن من إنتاج الهيموجلوبين الفعال.

ويتم جمع الخلايا الجذعية للمريض من نخاع العظم، وتحريرها في المختبر، ومن ثم غرسها مرة أخرى في المريض. ويمكن لعلاج واحد أن يعالج بعض المرضى مدى الحياة.

2- قسطرات بشير

الانسدادات الرئوية هي السبب الرئيسي الثالث للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية في الولايات المتحدة بعد النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إذ يدخل المستشفى بسببها 350 ألف شخص سنويا وتتسبب في أكثر من 100 ألف حالة وفاة.

وعادة ما تتشكل الجلطات في الأوردة العميقة في الساقين وتنتقل إلى أعلى إلى الرئتين، ويحتاج مرضى جلطات الدم إلى رعاية مكثفة لمنع تلف القلب والرئة.

وقسطرة بشير للأوعية الدموية عبارة عن جهاز يتم تمريره عبر الأوعية الدموية إلى الرئتين، ثم يفتح في سلة ضخ قابلة للتوسيع في الجلطة، ما يخلق قنوات متعددة للسماح بتدفق الدم، بينما تقوم أذرع القسطرة برش دواء مذيب للجلطة مباشرة في جلطة دموية.

وتعد قسطرات Bashir and Bashir S-B للأوعية الدموية الداخلية، والتي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2023 للانسدادات الرئوية، جزءًا من عدد متزايد من علاجات الـ PE متوسطة الخطورة، والتي تؤثر على ما يصل إلى 65% من الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

3- دواء لإبطاء مرض ألزهايمر

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء لمرض الزهايمر يستهدف أحد الأسباب الكامنة وراء المرض، وفي حين أن الدواء، Leqembi ليس علاجًا أو يحسن الأعراض في المرحلة المتأخرة من المرض، إلا أنه بعد 18 شهرًا من العلاج يبطئ تراجع الذاكرة والتفكير بنسبة 30% تقريبًا إذا تم إعطاء الدواء في المرحلة المبكرة من المرض.

و “Leqembi هو جسم مضاد وحيد النسيلة يعمل عن طريق استهداف لويحات الأميلويد في الدماغ والتي تعد سمة مميزة لمرض الزهايمر.

وعندما تتجمع مستويات غير طبيعية من البروتين الموجود بشكل طبيعي، والذي يسمى بيتا أميلويد، معًا لتشكل لويحات لزجة في الدماغ، فإنها تؤدي إلى التهاب وتلف الاتصالات العصبية.

ويؤدي تراكم لويحات الأميلويد إلى فقدان الذاكرة والتفكير مما يسبب مرض ألزهايمر.

4- علاج سرطان البروستاتا بالموجات

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على استخدام الموجات فوق الصوتية كإجراء لمرضى سرطان البروستاتا، إذ يهدف إلى تدمير الأنسجة السرطانية من داخل غدة البروستاتا باستخدام حرارة الموجات فوق الصوتية.

ويستخدم الأطباء التصوير بالرنين المغناطيسي لتوجيه الإجراء الآلي بينما يتم إدخال قسطرة التبريد في المستقيم لتقليل تعرض الأنسجة القريبة للحرارة.

وعادة ما يكون التعافي أسرع من الجراحة أو الإشعاع. وهو مخصص في الغالب للرجال المصابين بسرطان البروستاتا منخفض ومتوسط الخطورة ولم ينتشر.

5- فحص سرطان الثدي الكثيف

حصل فحص الموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد لكامل الثدي والذي يسمى SoftVue مؤخرًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) كفحص إضافي لسرطان الثدي الكثيف.

باستخدام نظام التصوير المقطعي بالموجات فوق الصوتية ثلاثي الأبعاد لكامل الثدي، ترسل التقنية الجديدة موجات صوتية لإنشاء صورة بزاوية 360 درجة للثدي تقدم نظرة أكثر شمولاً على الأنسجة دون ضغط أو إشعاع وتظهر تغيرات الأنسجة بالتفصيل.

6- أجهزة مراقبة الجلوكوز لمرضى السكري

نجح برنامج Medicare بتوسيع تغطيته لأجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGM)، ما يسهل بشكل كبير على ملايين البالغين إدارة مستويات السكر في الدم لديهم.

بمجرد استخدامه لمرض السكري من النوع الأول المعتمد على الأنسولين، فإن أجهزة مراقبة الغلوكوز المستمرة ترتفع بشكل أسرع بين الأشخاص المصابين بالنوع الثاني الذين يتناولون عادةً الأدوية عن طريق الفم وقد يستخدمون الأدوية القابلة للحقن، أحيانًا مع الأنسولين، للتحكم في نسبة السكر في الدم.

وبالمقارنة مع فحوصات السكر في الدم عن طريق عصا الأَصبع، تساعد أجهزة المراقبة المستمرة للغلوكوز في منتصف العمر وكبار السن على خفض نسبة السكر في الدم بشكل أكبر والحفاظ عليه في نطاق صحي لفترة أطول.

7- اكتشاف بكتيريا تساعد الخلايا السرطانية على الانتشار

وجد العلماء أن بعض البكتيريا التي توجد بشكل متكرر في العديد من أورام الجهاز الهضمي تساعد الخلايا السرطانية بشكل مباشر على تجنب الاستجابة المناعية للجسم.

لا تتعاون هذه البكتيريا مع الخلايا السرطانية لتعزيز تطور السرطان فحسب، بل تساعدها أيضًا على الانتشار بسرعة أكبر عن طريق تحطيم الأدوية المضادة للسرطان والتسبب في فشل العلاج.

ويشير هذا البحث إلى أن بعض الأدوية المضادة للسرطان فعالة لأنها تقتل أيضًا البكتيريا التي تعيش في الورم. إن فهم كيفية تأثير البيئة الدقيقة للورم على بقائه وتطوره يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة لعلاج السرطان.

8- تحديد الفئات الأكثر عرضة لسرطان البنكرياس

يمكن لأداة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI) التنبؤ بسرطان البنكرياس لمدة تصل إلى 3 سنوات قبل التشخيص الفعلي، من خلال تحديد أنماط محددة من الحالات التي حدثت في السجلات الصحية للمرضى.

وسرطان البنكرياس نادر ولكنه ثالث أكبر سبب للوفيات المرتبطة بالسرطان، هو مميت جدًا لأنه يتم اكتشافه عمومًا في المراحل المتأخرة عندما يكون المرض قد انتشر بالفعل إلى مناطق أخرى من الجسم.

من السهل تشخيص أعراض سرطان البنكرياس في مرحلة مبكرة بشكل خاطئ، ولكن يمكن أن يعيش العديد من المرضى لفترة أطول إذا تم اكتشاف السرطان مبكرًا.

ودفع ذلك العلماء إلى تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على السجلات الطبية لـ 6.2 مليون شخص من الدنمارك على مدار 41 عامًا لاكتشاف الأنماط المخفية في سجلات 24000 مريض أصيبوا لاحقًا بسرطان البنكرياس.*المجلة الطبية

