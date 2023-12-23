أخبار اليمن : عن مواقف اليمن الداعمة لفلسطين.. ماذا قال مفتي عُمان؟

عن مواقف اليمن الداعمة لفلسطين.. ماذا قال مفتي عُمان؟أكد المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أن الشعب اليمني أثبت وزنه في النكاية بالعدو الصهيوني.

وقال الشيخ الخليلي في بيان له نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": " في هذا الوقت الذي تضعضع فيه الكيان الصهيوني، وتزعزع فيه تحالف أحزاب الجور والظلم، وقد أثبت الشعب اليمني المسلم الشقيق وزنه في هذه القضية، وأخذت فلول أحزاب الجور والظلم تبحث عن وسيلة لثنيه عن هذا الموقف الشجاع، أصبح لزاما على هذا الشعب الذي تمتد إليه الأنظار ويُعَوَّل عليه كثيرا في نصرة قضية الحق؛ أن يمسح على آثار خلافه في الماضي حتى لا يبقى فتق إلا رتقه، ولا صدع إلا رأَبه".

وأضاف: "إن الشعب اليمني هو الشعب العربي والإسلامي الوحيد المتميز بكثرة العدد ووفرة العدة، والجرأة التي يمكن بها أن يصدع بالحق غير لاو على شيء من تخبطات العاذلين أو مؤامرات الباغين، مع قربه من ساحة المعركة بين الحق والباطل، وإمكانه النكاية بالعدو من أرضه المباركة".

واختتم الشيخ الخليلي بيانه بالقول: "الله يسدد رميكم جميعا، ويثبت أقدامكم، وينكي بكم العدو، إنه على كل شيء قدير".