أخبار اليمن : المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام

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المؤتمر نت - المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام
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دوت الخليج -
المؤتمر يرحب بتصريحات المبعوث الأممي ويؤكد دعمه للسلام
رحب مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بالتصريحات الصادرة عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ حول مضامين خارطة طريق لإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو تسوية سياسية تحقق السلام في اليمن .
وجدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعم والمساندة لأي جهود من شأنها إحلال السلام العادل والشامل الذي يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وإخراج القوات الأجنبية ورفع الجمهورية اليمنية من الفصل السابع والغاء العقوبات المفروضة على بعص المواطنين اليمنيين .
وشدد المؤتمر الشعبي العام على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية اليمنية في رسم وصياغة معالم وتفاصيل خارطة الطريق الخاصة بتحقيق السلام ودون تدخل اي قوى خارجية إقليمية كانت أو دولية مؤكدا أن الحوار بين اليمنيين هو السبيل الوحيد لحل كافة مشاكلهم وخلافاتهم .
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