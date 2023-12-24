أخبار اليمن : ضبط 1400 سيارة ودراجة نارية في صنعاء

ضبط 1400 سيارة ودراجة نارية في صنعاءحققت شرطة المرور من خلال وحدة الضبط المروري بأمانة العاصمة، نجاحاً ملحوظاً في تنظيم حركة السير وتقديم الخدمات للمواطنين خلال شهر جمادى الأولى الماضي.

وأوضحت إحصائية صادرة عن إدارة الضبط المروري، أنه تم ضبط 999 سيارة و408 دراجات نارية في حملة ضبط السيارات والدراجات النارية غير المرسمة وغير المرقمة والمخالفة لآداب وقواعد المرور.

وذكرت أنه تم تسجيل 796 قسيمة مخالفة للسيارات التي ارتكب سائقوها مخالفات، ما يعكس حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان الالتزام بقوانين المرور.

وأشارت الإحصائية إلى تكثيف جهود رجال الضبط المروري في بعض التقاطعات والشوارع، وبلغ إجمالي التحركات 772، وعملوا على تنظيم حركة السير بناءً على نظام الإشارات الضوئية وتطبيق الوقوف قبل خط المشاة، وتحسين تدفق حركة السير وتجنب الازدحام وتثبيت الوقوف الطولي وإلزام السائقين به في عدد من الشوارع ما ساهم في تعزيز السلامة المرورية.

ولفتت إلى أنه تم تقديم واجب الإحسان للمواطنين ومستخدمي الطريق، حيث تم سحب السيارات المعطلة وتوفير اشتراكات للسيارات، وبلغ عدد العمليات التي تم تنفيذها 315 عملية.