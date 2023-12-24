أخبار اليمن : جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 ديسمبر

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 24 ديسمبرفي مثل هذا اليوم 24 ديسمبر ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم بشعة بحق المدنيين في عدد من المحافظات باستهداف الأسواق والمنازل والطرق، أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات وتدمير هائل في البنية التحتية والممتلكات الخاصة.

ففي 24 ديسمبر 2015، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب أربعة آخرون في غارة لطيران العدوان على منطقة يختل بمديرية المخا في محافظة تعز كما استشهدت مواطنة بمنطقة الرومان برصاص قناصة المرتزقة الذين يتمترسون في شارع الأربعين بمدينة تعز، وقصف الطيران مناطق متفرقة بالمسراخ ودمر بغارة مجمع العائلة الاستهلاكي في منطقة الحوبان.

واستشهد سائق شاحنة نقل يدعى محمد عبد الجليل الزريقي، وأصيب ابراهيم عوض هبه 18 عاماً في غارة لطيران العدوان على ميناء الحيمة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

واستشهد مواطنان وأصيب عشرة آخرون بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في سوق آل عمار بمديرية الصفراء في محافظة صعدة، فيما أصيب طفل وامرأة في قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة بني صياح بمديرية رازح

وشن طيران العدوان سلسلة من الغارات على الطريق العام بين مديريتي الظاهر وحيدان، وثلاث غارات استهدفت منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان محدثة أضراراً كبيرة في عدد من منازل المواطنين وممتلكاتهم، في حين استهدف قصف صاروخي مناطق متفرقة بمديرية منبه.

طيران العدوان شن ثلاث غارات على المحولات ومحطات الاتصالات بمنطقة الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران، وغارتين على منطقة الصفراء وغارة على منطقة العطف وغارة على منطقة الأشراف بمديرية مجزر في محافظة مأرب، أسفرت عن تدمير منزل المواطن عايض عزيز مسعود وتضرر عدد من المنازل المجاورة.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد المواطن عدنان علي مسعد وزوجه نعايم هزاع مشعل وأطفاله الخمسة: رسالة، مديرة، مدير، عبدالحافظ، نسيم، من أبناء قرية المتلوي بوادي الحصن بفرع العدين في محافظة إب في غارة شنها طيران العدوان على منزلهم.

وشن طيران العدوان خمس غارات على منطقة ضبوة في مديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار بليغة بمدرسة الشوكاني وعشرات المنازل.

وفي محافظة صعدة، شن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة طخية بمديرية مجز، وأكثر من ثماني غارات على منطقة مندبة بمديرية باقم باستخدام قنابل عنقودية، وغارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر، بينما احترقت سيارة مواطن في غارة على منطقة بركان بمديرية رازح، وتعرضت مناطق سكنية في طلان وذويب بمديرية حيدان لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

طيران العدوان شن غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض وغارة على ميدي بمحافظة حجة، وغارتين على منطقة الجبانة بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، وغارتين على منطقة الهجية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

وفي مديرية نهم بمحافظة صنعاء شن طيران العدوان 12 غارة استهدفت جبل القتب وجبل الكحل وعقبة الصناني وبران ومسورة والمجاوحة، فيما استهدف مرتزقة العدوان منازل المواطنين بمنطقة العقران بقذائف المدفعية.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مقر اللواء التاسع بمحافظة عمران، وغارة على منطقة الميزان بمديرية المخا، وثلاث غارات على منطقة العمري بمديرية ذوباب في محافظة تعز.

وفي 24 ديسمبر 2017، استشهد المواطن محمد يحيى الشيخي في غارة شنها طيران العدوان على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه في محافظة صعدة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين ودمر منزل جراء غارة على منطقة الحجلة بمديرية رازح.

كما شن الطيران المعادي ثلاث غارات على منازل المواطنين في منطقة آل مغرم وثلاث غارات على مناطق مندبة والسداد والثعبان بمديرية باقم، خلفت أضراراً كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وفي محافظة صنعاء، استهدف طيران العدوان بغارة منطقة صبرة في بلاد الروس، وبغارة نقيل بن غيلان بمديرية نهم وعشر غارات على مناطق أخرى فيها أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين، فيما استهدف المرتزقة بأكثر من 37 صاروخ كاتيوشا منازل ومزارع المواطنين في مناطق متفرقة بالمديرية أدت إلى أضرار مادية كبيرة.

وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان غارة على منطقة شملان في مديرية همدان أسفرت عن أضرار في ممتلكات المواطنين.

وشن طيران العدوان ثلاث غارات على مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين ومزارعهم، في حين استهدف المرتزقة بقصف مدفعي منازل المواطنين في قرى الحزم وبني ربيح بمديرية حريب القراميش، مخلفا أضراراً فيها.

وقصفت بوارج العدوان بالصواريخ منطقة حسي سالم بمديرية المخا في محافظة تعز بالتزامن مع سلسلة غارات للطيران.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، شن طيران العدوان سبع غارات على مناطق متفرقة في مديرية المتون بمحافظة الجوف خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.

طيران العدوان شن عشر غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم في محافظة صعدة، استهدفت منازل ومزارع المواطنين وممتلكاتهم، في حين تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى آهلة بالسكان.

وفي 24 ديسمبر 2019، استشهد طفل وأصيب آخر بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منازل المواطنين في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

واستشهد خمسة مواطنين و12 من المهاجرين الأفارقة وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي للجيش السعودي على سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، وشن الطيران غارة على مجازة الغربية في عسير.

وفي محافظة الحديدة، استهدف المرتزقة بنيران الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة بشارع الـ50 والأحياء السكنية في 7 يوليو بمدينة الحديدة، ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، ووقعت أضرار كبيرة في منازل المواطنين بمدينة الدريهمي نتيجة قصف المرتزقة لها بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفوا بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة قريتي الدحفش والشجن في أطراف المدينة، ومنطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهدت امرأة جراء انفجار لغم في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، فيما قصف الجيش السعودي بأكثر من 30 صاروخاً وقذيفة مدفعية مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

وشن طيران العدوان غارتين على جبل هيلان بمديرية صرواح وغارة على مديرية مدغل في محافظة مأرب، واستهدف بغارتين منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

طيران العدوان شن غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة، وغارة على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

وفي 24 ديسمبر 2021، استشهدت امرأة وطفل وأصيب أربعة آخرون في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مبنى حراسة إدارة الإنشاءات التابعة لمؤسسة الاتصالات في محافظة المحويت.

واُستشهد مواطن وأصيب 13 آخرون، بقصف للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية، فيما شن الطيران غارة على منطقة المهاذر بمديرية سحار في المحافظة نفسها.

وفي محافظة الحديدة أصيب مواطن نتيجة قذيفة لمرتزقة العدوان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة، واستحدثوا تحصينات قتالية في مديرية حيس، بينما شن الطيران الحربي والتجسسي غارتين على مديريتي الصليف وحيس.

وشن طيران العدوان غارتين أمام مستشفى العلياء بشارع الزبيري في مديرية معين بأمانة العاصمة ما أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة وحالة هلع وذعر في أوساط المرضى والكادر الطبي وأضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين، كما شن غارة استهدفت بشكل مباشر الطريق الاسفلتي بشارع الزبيري تقاطع شارع بغداد جوار المعهد المهني ومدرسة بغداد.

واستهدف طيران العدوان بـ22 غارة منطقة البلق بمديرية الوادي وبست غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب وشن خمس غارات على منطقة اليتمة وغارة على المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، اُستشهد مواطن وأصيب 12 آخرون، بينهم مهاجرون أفارقة جراء قصف مدفعي للجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

واستحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في مديرية حيس، ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا وقصفوا بالمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة في محافظة الحديدة.