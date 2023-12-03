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مأساة مؤلمة.. عريس متهور قليل الخبرة يتسبب بنقل عروسته للعناية المركزة وعندما فحصها الأطباء اكتشفوا مفاجأة صادمة
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كنز في بيتك وانتي متعرفيش!!.. استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة وهتدعيلي..هترجع شباب تاني لو عمرك فوق الـ 60
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وصفة سحرية هتخلى جوزك مجنون بيكي طول اليوم..ضع القرنفل على الليمون بتلك الطريقة واكتشفي سر خطير بنفسك
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جوزك مش هيسيب البيت تاني .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون" في هذا المكان قبل النوم ولن تصدقي النتائج المبهرة
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"جنني جوزك بجمالك" .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم وشوفي الفرق .. هترجعي صبية حتى لو كنتي فوق ال 70
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"دلعيه بدل مانتي منكدة عليه".. ضعي زيت الزيتون والزبادي على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك!.. ابهري جوزك
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"معجزة ربانية سحرية المفعول".. زيت الزيتون على الزبادي هيرجعك شباب من تاني
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استخدمي وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر حتى لو خشن و منكوش.. هيبهرك بنتيجته شعر ناعم مثل الكوريين