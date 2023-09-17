اجتماع عربي لدراسة مشروع القانون الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 11:17 صباحاً - بدأت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية؛ لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.

وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الوزير مفوض دكتورة مها بخيت، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب، المتضمن عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والجهات المعنية؛ لدراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

يشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والجهات المعنية في الدول العربية، وسيتم فيه استكمال مناقشة ودراسة مواد مشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، وذلك لعرض النتائج على الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب.