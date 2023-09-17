ماكرون يؤكد تضامنه باللغة العربية مع الشعب الليبى عبر منصة إكس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 08:30 مساءً - واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تأكيد دعم بلاده الشعب الليبيى في الكارثة التي مر بها بسبب الفيضانات التي أغرقت المناطق الشرقية، وخلفت آلاف الضحايا، بين قتلى ومفقودين، وأعلن تضامنه مرة أخرى على موقع إكس "تويتر" سابقًا مع الشعب الليبي، قائلأ باللغة العربية: أتضامن مع الشعب الليبيى، وتم تشغيل المستشفى الميداني، ويستنفر المنقذون ورجال الإطفاء الفرنسيون طاقتهم إلى جانبكم.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت نداءً عاجلًا للحصول على 71.4 مليون دولار أمريكى من أجل دعم ضحايا الإعصار "دانيال" فى ليبيا، لتقديمها لـ250 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وجاء على الموقع الرسمي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت جانيون، تقود جهود الاستجابة التي تبذلها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مركز تنسيق في بنغازي.

وتابع البيان أنه لا تزال التقييمات جارية، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يقدر أن أكثر من 880 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة بشكل مباشر من العاصفة والفيضانات المفاجئة.