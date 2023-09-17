إعلام ليبى: مصرع 7 أشخاص فى احتراق حافلة تقل فريق إنقاذ يونانى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 سبتمبر 2023 09:30 مساءً - أكدت وسائل إعلام محلية ليبية، الأحد، مصرع 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرين في انقلاب واحتراق حافلة كانت تقل فريق إنقاذ يوناني بينما كانت في طريقها إلى درنة، مشيرة إلى أن فريق الإغاثة اليوناني كان بين منطقتي قندولة وسلنطة بالجبل الأخضر حيث اندلع حريق بالحافلة التي تقلهم.

وتعرضت درنة ومناطق في شرق ليبيا لسيول وفيضانات عارمة أودت بحياة الآلاف وسببت دماراً واسع النطاق، وتدفق على درنة منقذون من دول شتى للمساعدة في تخفيف الكارثة الإنسانية في درنة وما حولها من مناطق تضررت بفعل الإعصار.

إلى ذلك، باشرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، الأحد، بإزالة المخلفات الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية وتعقيم الغرف فالمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية والمستشفى الميداني في مدينة درنة، وذلك حتى يتسنى للأطقم الطبية القيام بالعمل على الوجه الأكمل.

وذكرت السلطات الليبية، أن الأضرار التي تعرضت لها مدينة درنة نتيجة الإعصار المدمر الذي ضربها بلغت حتى الآن تدمير 6142 مبنى، منها 1500 مبنى متضرر.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان فريق الطوارئ الليبي في إحصائية أوليّة أن عدد المباني المدمرة بمدينة درنة بشكل كامل بلغ 891 مبنى، بينما المباني المدمرة بشكل جزئي بلغت 211 مبنى، في حين قدرت المباني التي غمرها الوحل بحوالي 398 مبنى .

وأشار البيان إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات في درنة قدرت بــ6 كيلو مترات مربعة.