انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 0.7 نقطة، وبنسبة 0.02 في المائة اليوم الإثنين، وأغلق عند مستوى 4710.52 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4711.25 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم، بأن قيمة التداول بلغت مليونًا و824 ألفًا و67 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 30.7 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و631 ألفًا و949 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أنَّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.067 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 156 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 8.56 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 47 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 2.56 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 110 آلاف ريال عُماني وبنسبة 6 في المائة.

انخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 0.7 نقطة، وبنسبة 0.02 في المائة اليوم الإثنين، وأغلق عند مستوى 4710.52 نقطة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4711.25 نقطة.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم، بأن قيمة التداول بلغت مليونًا و824 ألفًا و67 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 30.7 في المائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و631 ألفًا و949 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح تقرير البورصة أنَّ القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.067 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.72 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 156 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 8.56 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 47 ألف ريال عُماني أي ما يعادل 2.56 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 110 آلاف ريال عُماني وبنسبة 6 في المائة.

