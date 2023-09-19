الرئيس الفلسطيني: إسرائيل مستمرة في تقويض فرص السلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 10:27 صباحاً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في تقويض أية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي، من خلال استمرارها بسياسة الاستيطان، والاقتحامات، والاعتقالات، والاستيلاء على الأراضي.

وجاءت أقوال الرئيس عباس، خلال لقائه قادة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك على هامش مشاركتة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للامم المتحدة.

وشدد الرئيس الفلسطيني ، على الموقف الفلسطيني بضرورة تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967.

وأطلع عباس، قادة الجالية على المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتطورات السياسية في ظل انسداد العملية السياسية.

واستعرض الرئيس الفلسطيني الجهود التي تبذلها القيادة في المحافل الدولية كافة، لمواجهة القرارات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.