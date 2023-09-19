انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 03:31 مساءً - في إطار الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، عقد يوم الثلاثاء الموافق 19/9/2023 اجتماع المكتب التنفيذي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الدكتور/ اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية – رئيس المكتب التنفيذي وعضوية السادة الوزراء أعضاء المكتب، بمشاركة معالي السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة - الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية لمناقشة البندين المدرجين على جدول الأعمال: اعتماد الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والامن، انشاء اتحاد الشباب العربي.

عقبه اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة المملكة العربية السعودية وعضوية معالي السادة وزراء الشباب والرياضة ومن في حكمهم بالدول العربية لاعتماد توصيات المكتب التنفيذي واصدار القرارات المناسبة بشأن موضوعي جدول الأعمال تمهيداً لرفعها الى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية.