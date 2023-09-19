مجلس حكماء المسلمين يُدين اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 05:31 مساءً - يُدينُ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اقتحام متطرفين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الانتهاكات الصارخة بحقِّ الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع كافة المواثيق والقوانين الدوليَّة والأعراف الإنسانيَّة، وتمثل استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وطالبُ مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي بضرورة التَّصدي لمثل هذه الانتهاكات ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.