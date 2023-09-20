الأمانة العامة للجامعة العربية تعقد جلسة إحاطة حول المشروعات الجديدة التي تقدمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 11:31 صباحاً - في إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية جلسة إحاطة حول المشروعات والمبادرات والأنشطة الجديدة التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم مكاتب الملكية الفكرية بالمنطقة العربية، وذلك يومي 20و21 سبتمبر 2023عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت الوزير المفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يُعقد في إطار تنفيذ توصيات الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية بشأن رغبة مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية عقد هذه الجلسة للاطلاع على المستجدات والمشروعات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم وتعزيز العمل في مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية ومناقشة آليات الاستفادة منها.

هذا، ويناقش جدول أعمال الاجتماع عدة موضوعات من أهمها الأنشطة والمبادرات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لدعم النساء رائدات الأعمال، وكيفية استغلال أنظمة الملكية الفكرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودور شبكات دعم التكنولوجيا في تعزيز الابتكار، وبرامج دعم شباب المخترعين، بالإضافة إلى حلقة نقاشية لمناقشة كيفية تحقيق المزيد من استفادة مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية من كافة المشروعات والأنشطة التي تطلقها المنظمة.

ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة الى ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية بالدول العربية.