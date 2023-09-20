ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بأوروباارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا في أعقاب إعلان أن حقل "ترول" النرويجي العملاق سيتوقف اليوم الأربعاء، الأمر الذي يزيد مخاطر الإمداد من أكبر مورد للغاز في المنطقة.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء: إنَّ أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي استقرت على ارتفاع بنسبة 7ر6 في المائة، وهو أكبر ارتفاع يوميّ خلال الشهر الجاري.

وأضافت: إنّ تدفقات الغاز ستتعافى خلال الأيام القليلة المقبلة، إلا أنّ الطاقة المتاحة ستظل أقلَّ مما كان مخططا في البداية حتى يوم السبت.

ولفتت أيضاً إلى أن المخزونات ممتلئة بنسبة تزيد عن 94 في المائة، وهي نسبة أعلى كثيرا من المتوسط الموسمي، مما يقدم حماية من أي تهديدات فورية للإمدادات.