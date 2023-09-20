انخفاض الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في 33 عاما

انخفض المؤشر توبكس الياباني اليوم الأربعاء، من أعلى مستوى في33 عاما والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع تحول معنويات المستثمرين إلى الحذر قبل مجموعة من القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة النقدية من بنوك مركزية منها بنك اليابان والفدرالي الأمريكي.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" انخفض المؤشر توبكس واحد في المائة إلى 2406 نقطة عند الإغلاق متراجعاً عن 2438.02 نقطة، وهو مستوى بلغه آخر مرة في أوائل عام 1990.

كما تراجع المؤشر نيكي 0.66 في المائة إلى 33023.78 نقطة.

وتراجع قطاع الشحن 0.3 في المائة بعد مكاسب استمرت لخمسة أيام، كما هبط قطاع المصافي 3.3 في المائة فيما تراجعت أسهم شركات التعدين 3.8 في المائة.

