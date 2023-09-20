ميقاتى يشدد على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لمعالجة التوتر بمخيم عين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطنيين بمدينة صيدا جنوبى لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن تم خلاله البحث فى الوضع الفلسطينى وخصوصا الأحداث الأخيرة فى مخيم عين الحلوة.



وجدد ميقاتى التأكيد على أن ما يحدث لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة الى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة الى مدينة صيدا التى تحتضن الإخوة الفلسطينيين، معتبرا أن المطلوب فى المقابل أن يتعاطوا مع الدولة اللبنانية وفق قوانينها وأنظمتها والحفاظ على سلامة مواطنيها.



من جانبه، أكد الرئيس الفلسطينى أنه أعطى توجيهاته لإنهاء هذه الأحداث ووقف الاقتتال والالتزام بالقانون اللبنانى والتنسيق مع الدولة اللبنانية.