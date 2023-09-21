أسعار الذهب تواصل ارتفاعها

أسعار الذهب تواصل ارتفاعهاواصلت أسعار الذهب ارتفاعها ، وذلك بعد إبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1942.19 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن صعدت 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

كما زادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1967.10 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة إلى 23.45 دولار للأوقية، وتراجعت البلاتين 0.7 بالمئة إلى 932.61 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1273.70 دولار.