البرهان: لم يعد هناك ما يسمى بـ«قوات الدعم السريع» في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 10:34 صباحاً - انتقد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الرسالة التي وجهها قائد قوات الدعم السريع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ووصف البرهان - في مقابلة مع قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، تلويح قائد قوات الدعم السريع بإنشاء حكومة منفصلة بأنها مخصصة للاستهلاك الإعلامي.. وقال "إن قوات الدعم السريع تحارب وقتلت المواطنين في الجنينة والخرطوم ونهبت ممتلكاتهم"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشعب السوداني كله متضرر من الحرب، حيث أصبح الخراب والدمار في كل مكان.

ودعا رئيس مجلس السيادة السوداني، المجتمع الدولي إلى تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية".

وأوضح أن مجلس السيادة السوداني، منذ أبريل عام 2019، قدم تعهداته والتزاماته بتسليم السلطة للمدنيين من خلال حكومة مدنية خالصة تشرف على إجراء الانتخابات.. مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات مرتبط بانتهاء الحرب والأوضاع الأمنية في البلاد.

وأكد البرهان أنه لم يعد هناك ما يسمى بـ "قوات الدعم السريع" في السودان.. موضحا أن الموجود قوة متمردة تحارب الدولة، وترتكب جرائم حرب.

وفي هذا الصدد، طالب رئيس مجلس السيادة السوداني دول العالم بمساعدة الحكومة السودانية في وقف الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوداني.

وأضاف البرهان أن القنوات الدبلوماسية لا تزال تعمل في التواصل مع الولايات المتحدة، معربا عن أمله أن تطال العقوبات الأمريكية جميع قوات الدعم السريع وكل من ينتمي لها.