الجيش الليبي: استشهاد 94 من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خلال مشاركتهم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 11:27 مساءً - أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، السبت، استشهاد 94 من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الليبية خلال مشاركتهم في أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر التى ضربتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين.

وتلا المسماري بيانا موقعًا باسم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، جاء فيه: إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الاخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدًا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.