الخارجية الفلسطينية ترحب بزيارة السفير السعودي لفلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 سبتمبر 2023 01:35 مساءً - رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالزيارة التي سيقوم بها سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة والقنصل العام في القدس نايف السديري لدولة فلسطين يومي الثلاثاء والأربعاء 26 – 27 سبتمبر.

وقالت الخارجية في بيان صحفي: «هذه الزيارة تعتبر محطة تاريخية مهمة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة».

وثمنت الوزارة المواقف الأخوية الصادقة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم وإسناد حقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.

وكان منير الجاغوب القيادي في حركة فتح قال في تصريحات لقناة «الغد»، إن السفير السعودي لدى فلسطين سيصل إلى رام الله غدا الثلاثاء للقاء الرئيس محمود عباس.

وأضاف الجاغوب، أن السفير السعودي سيقدم أوراق اعتماده للرئيس عباس، إضافة إلى زيارة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

وبذلك يكون السفير السديري أول سفير للمملكة العربية السعودية لدى السلطة الفلسطينية.

وفي أغسطس الماضي، سلم السفير السعودي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، نايف بن بندر السديري نسخة من أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى فلسطين، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية الدكتور مجدي الخالدي.