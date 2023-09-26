تضامن عربي مع البحرين عقب استهداف قواتها بمسيرات حوثية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 11:28 صباحاً - أعربت الدول العربية عن تضامنها مع مملكة البحرين إثر الهجوم الذي استهدف قواتها العسكرية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي باليمن، على الحدود الجنوبية للسعودية.

وأعلنت البحرين، أمس الإثنين، استشهادَ ضابطٍ وجنديٍ وإصابةَ عدد من جنودها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

ووصل مساء الاثنين جثماني الشهيدين إلى قاعدة عيسى الجوية ‏على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي برفقة عدد من ضباط قوة دفاع ‏البحرين.

الإمارات

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع مملكة البحرين، وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، الإثنين، أن الهجوم يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية، مما يتطلب رداً رادعا.

وحثت المجتمع الدولي على توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

السعودية

وأدانت الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، «الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوة دفاع مملكة البحرين الشقيقة المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة» بحسب بيان رسمي.

وأكدت الخارجية السعودية، في بيان لها، وقوف المملكة وتضامنها التام مع مملكة البحرين، وجددت «موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة».

وعبرت المملكة عن خالص تعازيها لقيادة وشعب البحرين، مجددة موقفها الداعي إلى وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة.

مصر

وأدانت مصر الهجوم الإرهابي الآثم الذي قامت به ميليشيا الحوثي ضد قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين.

وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة للبحرين، مؤكدة تضامنها الكامل بعد وقوع هذا الهجوم الإرهابي.

ودعت إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكافة صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.

الكويت

كما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار «الهجوم الغادر» الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وشددت الوزارة في بيان لها على تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين.

الأردن

ووصفت الخارجية الأردنية الهجوم بـ«العمل الإرهابي الغاشم»، وأدانت استهداف مواقع القوة البحرينية المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل باليمن.

وأكدت الوزارة تضامن الأردن مع مملكة البحرين. ورفضه لهذا «الفعل الإرهابي الجبان».

المغرب

أيضا أدانت المغرب بشدة «العمل الآثم» الذي استهدف مواقع القوات البحرينية، مؤكدة تضامنها تضامنها الكامل والموصول مع مملكة البحرين.

اليمن

وأدان اليمن بأشد وأقسى العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بطائرات مسيرة هجومية، مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية.

وعبرت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان لها، عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا الهجوم الإرهابي.

وكانت قوة دفاع البحرين قد نعت، أمس، عددا من رجالها، وأوضحت في بيان أن هجوما حوثيا بالمسيرات أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة عدد آخر من قوتها خلال تأديتهم واجبهم الوطني على الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية.

وأوضح البيان أن «الهجوم الإرهابي» تم باستخدام طائرات مسيرة حوثية على مواقع قوة الواجب البحرينية، رغم توقف العمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن.