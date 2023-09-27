مصرع عشرات الأشخاص وإصابة المئات إثر اندلاع حريق فى حفل زفاف بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 سبتمبر 2023 09:20 صباحاً - شب حريق هائل خلال حفل زفاف في العراق، ما أودى بحياة العشرات وتسبب بإصابة المئات، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة مع مرور الوقت وحصر الضحايا.

وقالت دائرة صحة نينوى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الأربعاء، إنه تم تسجيل 114 حالة وفاة وأكثر من 150 إصابة، كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعة المناسبات في الحمدانية بمحافظة نينوي، فيما قال الهلال الأحمر العراقي إن حصيلة الضحايا والمصابين تخطت 450.

وقال مصدر أمني، إن الحريق الذي اندلع داخل قاعة للمناسبات أثناء حفل زفاف بمنطقة قرقوش في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، نتج عن استخدام الألعاب النارية داخل القاعة المشيدة بمواد مخالفة لشروط السلامة والأمان، أدت إلى انتشار الحريق بسرعة كبيرة.

وقالت وزارة الداخلية العراقية على "فيسبوك" إن قوات الدفاع المدني دفعت بأقصى الإمكانات لإخلاء الضحايا وإخماد النيران.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني استنفرت أقصى إمكاناتها من فرق الإطفاء والإنقاذ التخصصية وتسارع لإخراج وإنقاذ العائلات من داخل قاعة المناسبات.

بدوره، أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث، مشيراً إلى أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات الحادث".

وأشارت الداخلية العراقية إلى أن سبب العدد الكبير من الضحايا يعود إلى أن القاعة كانت مغلفة بألواح الإيكوبوند سريعة الاشتعال و"المخالفة لتعليمات السلامة، والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013 لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى".

ولفتت إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف مما أدى إلى اشتعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، قبل انتشار الحريق بسرعة كبيرة.

وأشارت إلى أن ما فاقم الأمر "الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال، وهو ما تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العائلات".

وأكدت الوزارة أنه تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قوات الدفاع المدني قولها إن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام "مواد بناء سريعة الاشتعال، منخفضة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران".

بدوره، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وزيري الداخلية والصحة بـ"استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحريق".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن السوداني "أجري اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس، ووجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء الحادث المؤسف".