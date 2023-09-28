الجيش السوداني يصف حرق مفوضية العون الإنساني بـ”العمل الإرهابي”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 سبتمبر 2023 08:31 مساءً - أصدر الجيش السوداني بيانا يشجب فيه العملية الأخيرة لقوات الدعم السريع التي قامت فيها بالهجوم وقصف مقر مفوضية العون الإنساني بالخرطوم، واصفة العمل بـ"السلوك الإرهابي".

وأكد البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية، أن القصف الأخير يأتي في إطار انتهاكات قوات الدعم السريع المتواصلة للقانون الدولي الإنساني واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد.

وأضاف البيان أن قصف مقر مفوضية العون الإنساني بالعاصمة السودانية الخرطوم نتج عنه حرق المبني وتدمير محتوياته.

ودعى الجيش السوداني المنظمات الإقليمية والدولية إلي إحتسابه ضمن السجل الإجرامي والإرهابي الطويل للمليشيا المتمردة.

جدير بالذكر، أنه اشتدت وتيرة المعارك أمس الأربعاء بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وعدد من أحياء أم درمان.

وشهد يوم أمس قصف عنيف من جانب قوات الجيش على الأحياء التي تنتشر فيها مجموعات الدعم السريع في أم درمان، في إطار الجهود التي يبذلها الجيش لتطهير المدينة من بقايا الدعم، وردت قوات الدعم السريع بإسقاط عدد من القذائف على سلاح المهندسين.

بينما زعمت قوات الدعم السريع أنها سيطرت على إحدى القواعد العسكرية التابعة للجيش السوداني، ونشرت مقطع فيديو يوثق عملية السيطرة على القاعدة.

واشتعلت أحياء الخرطوم بالمواجهات المدفعية بين الجيش السوداني والدعم السريع، حيث أطلقت منصات الدعم السريع في الجبهتين الجنوبية والشرقية في الخرطوم عدد من القذائف تجاه مواقع تابعة للجيش وسط المدينة، كما قام الجيش السوداني بعملية قصف مدفعي على مواقع في منطقة حي المربعات الواقعة جنوب مدينة أم درمان.