الجيش اللبنانى ينفذ مداهمات بمخيم للنازحين السوريين فى الشويفات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - نفذت وحدة من الجيش اللبنانى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات اليوم مداهمة بمخيم للنازحين السوريين فى منطقة صحراء الشويفات (بنطاق محافظة جبل لبنان جنوبى العاصمة بيروت) وألقت القبض على 7 سوريين و 5 بنجلادشيين، لتجولهم من دون أوراق رسمية، بالإضافة إلى مواطن لبنانى لحيازته أعتدة عسكرية وذخائر حربية.

وذكر الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات فى منطقة الغبيرى (بالعاصمة بيروت) ألقت القبض على مواطنين اثنين لصدور عدة مذكرات ضبط وإحضار بحقهما لتعاطى المخدرات وترويجها، وضُبط بحوزتهما مسدس حربى ومبلغ كبير من المال.

كما ضبطت الدورية أيضًا فى منطقة صبرا مواطن لبنانى مطلوب لاتهامه بإطلاق النار، وتعاطى المخدرات وترويجها، والاتجار بالأسلحة الحربية والذخائر، وتأليف عصابة للاعتداء على المارة وافتعال الإشكالات.