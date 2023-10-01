الدولار يسجل أفضل أداء فصلي خلال عام

الدولار يسجل أفضل أداء فصلي خلال عامارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من ثلاثة في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي في عام.

وبحسب موقع "سي ان بي سي عربية" فقد حقق الدولار المكاسب الأسبوعية الـ11 على التوالي، وهي أطول سلسلة من المكاسب في تسع سنوات.

وتلقى الدولار دفعة إيجابية من توقعات بأن يظل الاقتصاد الأمريكي مرناً في مواجهة عمليات رفع الفائدة وأسعار النفط المرتفعة بصورة أكبر من الاقتصادات الأخرى.

وعلى مدار الأسبوع الماضي أظهرت تقارير اقتصادية بيانات مشجعة حول التضخم، الذي تباطأ لأقل مستوى في عامين بمنطقة اليورو، فيما كشفت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي تسارعه لكن بأقل من المتوقع.