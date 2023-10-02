اشتية: المناطق ”ج” جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 01:27 مساءً - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن هناك محاولة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية وسابقاتها لضم المناطق المسماة «ج»، مؤكدًا أنها جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين كاملة.

وأضاف: مجلس الوزراء، سيناقش اليوم تعزيز صمود أهلنا في المناطق المسماة (ج)، وتمكين بنيتنا التحتية في تلك المناطق.

وتابع اشتية خلال كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، منذ بداية عملنا، أعطينا هذه المناطق أولوية كبرى في مختلف المجالات، واليوم نجدد إطلاق برامج ذات علاقة بتلك المناطق، وجميع الوزارات تعمل على إنجاحها كلٌ حسب اختصاصه.

وترحم اشتية، باسم مجلس الوزراء على الشهداء، الذين اغتالهم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، وآخرهم الشهيد محمد جبريل رمانة، من مخيم الأمعري.

وسيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم،مشروع المخطط المكاني لأراضي دولة فلسطين، وتوصيات اللجنة الوزارية المتعلقة بالمشروع الذي يجري العمل عليه منذ ثلاث سنوات، كما يناقش توسيع آفاق التجارة مع الأردن الشقيق عبر معبر الكرامة، والتوصيات ذات العلاقة لنقاشها مع الإخوة في الأردن. بالإضافة إلى مناقشة المسودة الأخيرة من قانون الخدمة المدنية ليكون قانونا حديثا ومتقدما ويعالج بعض الإخفاقات وبعض الثغرات في القانون السابق، وسيُرفع إلى الرئيس محمود عباس لإقراره وإصداره.