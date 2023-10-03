انتخاب ثلاثة أعضاء في لجنة حقوق الإنسان العربية - لجنة الميثاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الإثنين 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبناء على دعوة من قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة حقوق الإنسان انعقاد اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الانسان الذي خصص حصرا لانتخاب "ثلاث" أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) إثر انتهاء ولاية ثلاثة أعضاء في اللجنة.

وجرى الاجتماع برئاسة سعادة السفير/عبد الله بن ناصر الرحبي، المندوب الدائم لسلطنة عمان بتزكية كافة الحضور، وبمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضو) وبإشراف إدارة الشؤون القانونية.

هذا، وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب كل من المستشار/مجدي فارس حردان (دولة فلسطين) والبروفيسور/يعيش تمام الشوقي (الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) والعميد/محمد علي الشحي (دولة الإمارات العربية المتحدة) وتبدأ ولايتهم كأعضاء في لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) وبصفتهم الشخصية ابتداء من تاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتنتهي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2027.