الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022

الذهب يسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022سجلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1817 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 0306 بتوقيت غرينتش، للجلسة السابعة على التوالي مسجلة أدنى مستوياتها منذ التاسع من مارس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1833.40 دولار.

وارتفع الدولار مسجلا ذروة عشرة أشهر مجددا، في حين بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعا جديدا هو الأعلى في 16 عاما بعدما أظهرت بيانات الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 20.77 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف، وانخفض البلاتين 0.8 في المائة إلى أدنى مستوى في عام عند 869.90 دولار، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1200.04 دولار.