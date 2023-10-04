الدولار بأعلى مستوى في 11 شهراً
ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء، نتيجة بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في 11 شهرا عند 107.34 مقابل سلة من العملات.
وبحسب وكالة أنباء “بلومبرج” فقد بلغ مؤشر الدولار 107.07 في أحدث قراءة له، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.03 في المائة إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.
وتراجع الين الياباني اليوم، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفز نحو اثنين في المائة خلال جلسة الثلاثاء إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022.
وهبط اليورو إلى 1.0448 دولار الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر الماضي، وسجل في أحدث تعاملات 1.0469 دولار.
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