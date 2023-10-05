الرئاسة الفلسطينية تدعو الإدارة الأميركية للتدخل فورا لوقف العدوان الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن اقتحام المستوطنين للبلدة القديمة بالقدس المحتلة لن يعطي الشرعية للاحتلال.

وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن «الحرب اليومية التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها في طولكرم حيث أسفرت عن استشهاد شابين وإصابة آخرين، ستدفع المنطقة نحو الانفجار».

وتابع الناطق باسم الرئاسة، إن هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير تتحمل مسؤوليته الإدارة الأميركية بصمتها عن هذه الجرائم، واكتفائها ببيانات الإدانة، دون أي فعل على الأرض لوقف التصعيد الإسرائيلي.

ودعا الإدارة الأميركية إلى التدخل فورا بخطوات عملية على الأرض للجم العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.