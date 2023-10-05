الذهب يرتفع وينهي أطول سلسلة خسائر

الذهب يرتفع وينهي أطول سلسلة خسائرارتفع الذهب اليوم الخميس وأنهى سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي تم تسجيلهما في الفترة الماضية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1826.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الماضي، الذي لامسه أمس الأول الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1840.90 دولار.

ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس من هذا العام.

وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1181.15 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه أمس الأربعاء.

