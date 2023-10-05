وزير الأوقاف الأردنى يؤكد رفضه لاعتداءات سلطات الاحتلال واستباحة حرمة ”الأقصى”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 07:27 مساءً - أكّد وزير الأوقاف الأردنى محمد الخلايلة، رفضه التام لاعتداءات سلطات الاحتلال المتطرفة التى تستبيح حرمة المسجد الأقصى المبارك، وتمكن المتطرفين اليهود من تدنيس أولى القبلتين بأشكال مختلفة من مزاعم وتحريض وطقوس تلمودية مسيئة تهدف إلى تغيير الوضع الديني والتاريخى والقانونى القائم فى الأقصى المبارك منذ أكثر من 1400 عام.

وقال الخلايلة - فى بيان اليوم - إن وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية الأردنية تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الغاشمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك ـ الحرم القدسي الشريف والمصلين فيه والقائمين على إدارته.

وتستنكر الوزارة منع المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك والتضييق عليهم، ومحاولة المس بهوية المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين لا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني ، وهو تحت الوصاية الهاشمية للملك عبدالله الثاني ابن الحسين .

وتحيي وزارة الأوقاف الأردنية صمود أوقاف القدس والمقدسيين وكل المتعبدين في الأقصى المبارك وتدعو كل من يستطيع الوصول للقدس الشريف أن يشد الرحال ويصلي في الأقصى ويشد أزر المقدسيين ناصحاً إياهم وكل المسلمين بالاعتصام بحبل الله والاستبشار بنصره، وأن الأردن ماضٍ ومستمر بالعمل المخلص لتحقيق أدوات حماية الأقصى وعودته عزيزاً محرراً من كل دنس وتشويه.