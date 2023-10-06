مباحثات برلمانية كويتية - ألبانية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 6 أكتوبر 2023 10:31 صباحاً - بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية - الألبانية العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين التي تمتد إلى نحو 55 عاما، وتطلع كلا البرلمانين الكويتي والألباني إلى تدعيم اواصر التعاون في كافة المجالات والأصعدة.

وقال رئيس لجنة الصداقة الكويتية - الألبانية النائب محمد المطيري -خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الألبانية تيرانا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن دولة الكويت تتمنى كذلك من أصدقائها دعم ترشحها لنيل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2024 إلى 2026.

وتناول اللقاء -الذي ترأسه عن الجانب الألباني النائب بليندي كلوسي- التأكيد على أن فتح خط طيران مباشر الصيف المنقضي بين الكويت وألبانيا، كان له أثر جيد في استقطاب السياح من الكويت وتعرفهم على ألبانيا عن قرب.

من جانبه، أعرب كلوسي عن أمله في أن يكون النشاط أكبر في حركة السياحة في العام المقبل، متمنيًا سعي البرلمانيين نحو الدفع بإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الألبان إلى الكويت أسوة بقرار بلاده عام 2015 بإعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى ألبانيا.