الذهب يرتفع مستفيداً من تراجع الدولار

الذهب يرتفع مستفيداً من تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مستفيدة من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وبحسب وكالة أنباء "بلومبرج" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1823.59 دولار للأوقية، لكنه يتجه لمواصلة الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ هبط 1.3 في المائة حتى الآن.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1837.60 دولار.

فيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 21.01 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 في المائة إلى 857.23 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1149.51 دولار بعد أن بلغ أدنى مستوياته في خمس سنوات في الجلسة الماضية..