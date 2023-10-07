الكويت تدعو المجتمع الدولى لتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة لحماية حقوق الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 08:27 صباحاً - دعت دولة الكويت المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود لتحسين وتطبيق مزيد من التشريعات اللازمة ‎لحماية أطفال العالم ‎من العنف والفقر وصون حقوقهم في التعليم والرعاية الطبية.

وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة شهد المنيفي - أمام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) تحت بند "تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية الجمعة - إن عالمنا يواجه اليوم تحديات كبيرة رغم ‎الجهود المبذولة من الدول الأعضاء على المستوى الإقليمي والدولي ‎بالتعاون ‎مع الأمم المتحدة منها تفشي الأوبئة مثل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وتغير المناخ واستمرار النزاعات المسلحة والحروب وانعدام الأمن الغذائى.

وحذرت المنيفي من عواقب تلك التحديات على الملايين من البشر فيما أعربت عن قلق الكويت البالغ إزاء ما بينته التقارير المطروحة في إطار هذا البند من معاناة إنسانية واجتماعية ومعيشية تواجه الملاين من الأطفال.

وذكرت أن دولة الكويت تناشد ‎المجتمع الدولي التنسيق بين والمنظمات والوكالات الدولية والمجتمع المدني من أجل توفير الحماية للمدنيين وخاصة الأطفال منهم "وندعو أطراف كل نزاع يقع على أي بقعة من العالم لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عوائق".

وأكدت أن الكويت تدرك تماما أهمية تعزيز وحماية ‎حقوق الطفل ‎من خلال ‎مجموعة من الاتفاقيات الدولية التى لها تأثير مباشر على حقوق الطفل ‎مشيرة إلى أنه "ما زال هناك انتهاك لحق الطفل في عيش حياة كريمة تحترم إنسانيته وتحميه من العنف".