الرئيس عباس: من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم أمام الاحتلال الإسرائيلي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 12:34 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم السبت، إنه من حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم، أمام الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات الرئيس الفلسطيني، خلال ترأسه، اجتماعا قياديا طارئا ضم عددا من المسؤولين المدنيين والأمنيين.

ووجه الرئيس الفلسطيني بضرورة توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الرئيس عباس على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال، موجهاً بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا للقيادة الفلسطينية خلال الساعات القادمة.

وأُطلقت فصائل فلسطينية، صباح اليوم السبت، رشقات صاروخية متتالية ومكثفة من قطاع غزة، تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، وكذلك سقوط صواريخ في مناطق بئر السبع و تل أبيب.

وأفاد مراسل قناة الغد، أن أعداد كبيرة من الصواريخ انطلقت صوب المستوطنات و المناطق الإسرائيلية، و ان صافرات الإنذار دوت في كل مكان من المناطق والمدن الإسرائيلية.

وقال المتحدث العسكري للاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تفعيل القبة الحديدية وإطلاق صفارات الإنذار إثر قصف استهدف عددا كبيرا من بلدات من جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب و مدينة القدس المحتلة.