ارتفاع أسعار الذهب عالمياً
ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية من أقل مستوى في سبعة أشهر، في ظل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري في أمريكا.
وأفادت وكالة "العهد نيوز" اليوم السبت، بأن العقود الآجلة للمعدن الأصفر ارتفعت بنسبة 0.23 في المائة إلى 1836 دولاراً للأونصة، لكنها تتجه نحو خسائر لثاني أسبوع على التوالي، إذ انخفضت 1.3 في المائة.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن ذروة 16 عاماً وكذلك الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2022، لكنهما يتجهان لتسجيل الأسبوع الثاني عشر على التوالي من المكاسب.
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