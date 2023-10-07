السعودية تدعو لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، السبت، أن المملكة تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت السعودية في بيان لوزارة الخارجية، إلى الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

وجاء في البيان: «تتابع السعودية عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عدد من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عدد من الجبهات هناك».

وحذرت السعودية في بيانها من «مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته».

وجددت الرياض دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بحل الدولتين، بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين.