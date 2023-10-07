الإمارات تدعو لوقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين والحفاظ على الأرواح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 أكتوبر 2023 05:29 مساءً - أعربت الإمارات، اليوم السبت، عن قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على ضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية ، في بيان صحفي اليوم ، أن "دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة".

وأشارت إلى أن "الإمارات، وبصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، تدعو إلى ضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي".

وحثت "المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".